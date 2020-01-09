Чт, 9.01.2020
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  • Полиция нашла пропавшего в Таллинне 24-летнего мужчину

Полиция нашла пропавшего в Таллинне 24-летнего мужчину
Дополнено в 19.58

Полиция просит помощи в поисках 24-летнего Райниса

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция в четверг просила помощи в поиске 24-летнего Райниса, который пропал в Таллинне. Как сообщил вечером пресс-секретарь Департамента полиции Кристьян Лукк, молодой человек найден, с ним все в порядке.

Ранее пресс-служба полиции отмечала, что молодому человеку без посторонней помощи может угрожать опасность.  

24-летний Райнис - брюнет среднего телосложения и роста. На момент исчезновения он был одет в темную пуховую куртку и белую блузу с надписью «Fuck».

Полиция просит помощи в поисках 24-летнего Райниса

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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