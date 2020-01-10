В ДТП пострадали восемь человек

В четверг, 9 января, в 7:29 на первом километре дороги Коэру-Висусти в поселке Коэру (волость Ярва, Ярвамаа) произошло ДТП: 28-летний мужчина на фургоне Peugeot Boxer сбил 59-летнего велосипедиста. По словам водителя, ему навстречу шла машина, из-за чего он не заметил ехавшего впереди на велосипеде человека. Потерпевшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 8:20 на перекрестке Валламая-Нааритса-теэ и улицы Лепассаре в поселке Паюсти (волости Винни, Ляэне-Вирумаа) автомобиль Nissan Qasqai, за рулем которого находилась 51-летняя женщина, врезался в приблизившуюся справа машину Toyota Corolla. Последней управляла 45-летняя женщина. Находившегося в Toyota Corolla четырехлетнего мальчика доставили в Ракверескую больницу.

Около 9:30 на 14-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку (Харьюмаа) автомобиль Volvo V70, которым управлял 33-летний мужчина, съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бок. Водителя и 48-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 10:00 на первом километре шоссе Сымеру-Катела в волости Раквере (Ляэне-Вирумаа) автомобиль Citroen Xsara, за рулем которого был 71-летний мужчина, при совершении правого поворота потерял управление из-за того, что дорожное покрытие было скользким. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Скорая помощь доставила 73-летнюю пассажирку в Ракверескую больницу.

В 15:00 возле дома по адресу переулок Тооме, 1а в Тамсалу (Ляэне-Вирумаа) 41-летний мужчина на скользкой дороге потерял контроль над мотоциклом Aprilia Pegaso 650 и упал с него. Водителя доставили в Ракверескую больницу.

Около 17:30 возле бульвара Кольде, 96 в Таллинне произошло ДТП. По первоначальным данным, 56-летний водитель Renault Espace сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 79-летнего мужчину. Потерпевшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.