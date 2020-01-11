Пожары в Австралии: ученые предупреждали о катастрофе еще 11 лет назад

В Австралии бушуют крупные и мощные лесные пожары. Погибли уже более полмиллиарда животных, включая насекомых и лягушек, а также 26 человек, передает Rus.TVNET.

Уничтожены восемь миллионов гектаров земли, а облака дыма и пепла загрязнили обширные территории, достигнув даже Бразилии.

Причиной разжигания столь разрушительных пожаров стали рекордно высокая температура и засушливые условия, из-за чего растительность очень быстро воспламеняется от различных источников света, таких как удар молнии или брошенный окурок.

8 января метеорологи объявили, что 2019 год был самым сухим и самым теплым годом в Австралии с начала наблюдений.

В свою очередь 18 декабря стал самым жарким днем в стране: температура достигла 41,9 градусов по Цельсию.

Несмотря на все эти чрезвычайные обстоятельства, правительство Австралии ведет себя так, будто ничего особенного не происходит.

В ноябре заместитель премьер-министра Австралии сообщил ABC Radio, что пожары в стране почти закончились. Он отрицал роль изменения климата в происходящем, говоря, что все это байки "зеленых".

Тем не менее Сара Перкинс-Киркпатрик из Университета Нового Южного Уэльса уверенна, что главным фактором возникновения пожаров являются именно изменения климата:

"Мы определенно точно можем сказать, что изменение климата связано с продолжительностью и разрушительной силой сезона пожаров в этом году".

В докладе, сделанном по заказу правительства Австралии в 2008 году, прогнозируется, что с 2020 года глобальное потепление приведет к тому, что австралийский пожарный сезон начнется раньше, закончится позже и будет более сильным.

"Мы знали, что так произойдет", - добавляет Перкинс-Киркпатрик.

Еще два значительных климатических феномена способствовали возникновению столь разрушительных пожаров - "диполь Индийского океана" отвел теплые воды из Австралии в Африку, вызвав засуху в Австралии, а в Африке - дожди.

В свою очередь жаркие и сухие ветра из австралийских пустынь переместились на восточное побережье, усилив еще больше пожары в Новом Южном Уэльсе и Виктории - местах, которые пострадали от пожаров больше всего.

Оба этих фактора уже наблюдались в Австралии в прошлом, но не на протяжении столь длительного периода.

Пожары начались в сентябре, за месяц до официальной даты начала сезона пожаров в Австралии, который обычно длится с октября до конца марта.

Они уже разрушили большую площадь, чем лесные пожары 2018 года в Калифорнии и пожары на Амазонке вместе взятые, а также пожары в северном Новом Южном Уэльсе и южном Квинсленде, где климат исторически является слишком влажным.

Огромная интенсивность пожаров также привела к образованию грозовых облаков, из которых может в любой момент ударить молния, вызвав новые пожары.

Бывший комиссар пожарно-спасательных операций Нового Южного Уэльса Грег Муллин писал в ноябре, что за свою 47-летнюю карьеру пожарного он редко видел огненные бури, но теперь они происходят регулярно. Более того, увидеть людей просто идущих на работу с маской на лице стало обычным делом, поскольку качество воздуха во многих частях Австралии катастрофическое.

Галерея: В Австралии миллионы животных пострадали от пожаров

Пожары сильно повредили уникальную дикую природу Австралии. Профессор Сиднейского университета Крис Дикмен считает, что в результате стихии погибли 1,3 миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий.

Летающие животные, такие как птицы и летучие мыши, а также более быстрые животные, такие как кенгуру, в значительной степени способны убежать от пламени, но могут погибнуть из-за последующих трудностей в поиске пищи, воды и укрытия в черных выжженных областях.

"Мы также знаем, что инвазивные виды, такие как кошки и лисы, как правило, попадают в районы, разрушенные огнем, и убивают местных мелких животных, поэтому картина действительно мрачная", - говорит Дикмен.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергся резкой критике за игнорирование приглашения встретиться с 23 бывшими руководителями пожарных и спасательных служб в начале этого года. Они хотели предупредить премьер-министра о риске бедствий в этот сезон пожаров.

Хотя в начале этой недели в регионе прошел небольшой дождь, он был слишком слабым, чтобы в достаточной мере снизить риск возникновения пожаров.

Кроме того, самые жаркие месяцы лета в Австралии - январь и февраль - еще впереди.