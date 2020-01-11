Сб, 11.01.2020
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Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока - 2"

Владимир Путин и Ангела Меркель.

ФОТО: POOL/via REUTERS

Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.

Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Сообщалось, что запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно.

Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - уже приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

В конце минувшего года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что "Газпром" (MOEX: GAZP) до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2". Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке" (судно академик "Черский" - ИФ).

В 2015 году "Газпром" (MOEX: GAZP) купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

По словам министра, допподготовка, дооборудование судна займет "некоторое время".

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