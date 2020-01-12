Вс, 12.01.2020
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  • Содержание алкоголя в крови устроившего ДТП на Сааремаа могло составлять 3,7 промилле

Содержание алкоголя в крови устроившего ДТП на Сааремаа могло составлять 3,7 промилле

Авария на 128-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа.

ФОТО: Irina Mägi

По предварительным данным, содержание алкоголя в крови 34-летнего водителя, по вине которого накануне на острове Сааремаа произошло трагическое ДТП с тремя погибшими, составляло 3,7 промилле, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Об этом свидетельствует взятый у водителя первичный анализ крови.

"Эти данные еще должны быть подтверждены экспертизой, но ее результатов пока нет", - сказал старший участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди.

Как ранее писал Rus.Postimees, вчера на 128-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа произошла трагическая авария, в результате которой погибли две женщины и маленький ребенок. Вскоре выяснилось, что водитель Audi ранее неоднократно наказывался за нарушения ПДД.

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