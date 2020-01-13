Фото: внедорожник сбил на пешеходном переходе человека

Фотограф Кенно Соо сообщил Sakala, что автомобиль поворачивал с улицы Леола на улицу Якобсони, но водитель не заметил переходившую дорогу женщину и сбил ее. Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет на светофоре.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, ДТП произошло в 15.20. По предварительным данным, 73-летний мужчина на Mitsubishi Outlander поворачивал на зеленый свет, но не заметил, что дорогу переходит также на зеленый свет пешеход.

Согласно правилам, водитель должен уступить дорогу пешеходу.

87-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, ее состояние здоровья выясняется.

Полиция уточнила, что водитель был трезв и у него есть права.