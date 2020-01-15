"Исправление ошибок прошлого": Китай и США подписали первую фазу торгового соглашения

Подробности соглашения будут обнародованы в ближайшее время, пока известно, что торговая сделка состоит из двух фаз. После подписания второй фазы Вашингтон снизит ряд пошлин для товаров из Китая, Пекин в ответ будет наращивать закупки сельскохозяйственной и промышленной продукции из США, а также энергоносителей.

Трамп приветствовал соглашение, назвав его "историческим", а также "исправлением ошибок прошлого". Он заявил, что посетит Китай в "не слишком отдаленном будущем".