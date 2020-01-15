"Исправление ошибок прошлого": Китай и США подписали первую фазу торгового соглашения

Китай и США подписали первую фазу торгового соглашения. Официальная церемония состоялась в среду, 15 января, в Белом доме. Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, передает Deutsche Welle.
Подробности соглашения будут обнародованы в ближайшее время, пока известно, что торговая сделка состоит из двух фаз. После подписания второй фазы Вашингтон снизит ряд пошлин для товаров из Китая, Пекин в ответ будет наращивать закупки сельскохозяйственной и промышленной продукции из США, а также энергоносителей.
Трамп приветствовал соглашение, назвав его "историческим", а также "исправлением ошибок прошлого". Он заявил, что посетит Китай в "не слишком отдаленном будущем".
Торговый спор между США и Китаем длится с 2018 года. Два государства, обладающие самыми крупными экономиками в мире, неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. По данным МВФ, спор оказывает негативное влияние на глобальный рост экономики.