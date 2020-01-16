Фото ⟩ Автобусы в Кохтла-Ярве обстреляли из пневматического оружия, подозреваемые задержаны на 48 часов
В четверг, 16 января, полиция провела в Кохтла-Ярве спецоперацию. В городе обстреляли три автобуса. Стрельба велась, по предварительным данным, из пневматического оружия. Полицией задержаны один 20-летний подозреваемый и два несовершеннолетних.
В четверг во второй половине дня полиция остановила движение в районе улицы Калеви в Кохтла-Ярве и оградила лентой жилой дом по адресу Калеви, 16, пишет Põhjarannik.
«Люди не могут попасть в дом, также никого не выпускают из этого дома. Мы хотели узнать, что происходит, но полицейские сказали лишь, что они проверяют некую информацию», - рассказала изданию Põhjarannik проживающая в этом доме Ирина.
По словам пресс-секретаря полиции Кристины Костиной, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве из окна жилого дома стреляли по двум автобусам. «В одном автобусе были пассажиры, во втором находился только водитель. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, силы быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа. Полицейские задержали трех юношей, которых есть основание подозревать в совершении этого преступления», - рассказала она.
По уточненным полицией данным, одному из задержанных 20 лет, двое являются несовершеннолетними. Читатель Rus.Postimees из Кохтла-Ярве сообщил, что на самом деле пострадали не два, а три автобуса. Пресс-атташе Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила этот факт в пятницу.
По информации полиции, никто не пострадал.
«Специалисты осматривают место происшествия, в ходе расследования будут установлены детали этого инцидента. Можем заверить, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает», - добавила Кристина Костина.
Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Расследование ведет Йыхвиское отделение, руководит Вируская окружная прокуратура.
Пресс-атташе прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что трое подозреваемых задержаны на 48 часов, за это время будет принято решение об их аресте.