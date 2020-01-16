Фото ⟩ Автобусы в Кохтла-Ярве обстреляли из пневматического оружия, подозреваемые задержаны на 48 часов

В четверг во второй половине дня полиция остановила движение в районе улицы Калеви в Кохтла-Ярве и оградила лентой жилой дом по адресу Калеви, 16, пишет Põhjarannik.

«Люди не могут попасть в дом, также никого не выпускают из этого дома. Мы хотели узнать, что происходит, но полицейские сказали лишь, что они проверяют некую информацию», - рассказала изданию Põhjarannik проживающая в этом доме Ирина.

По словам пресс-секретаря полиции Кристины Костиной, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве из окна жилого дома стреляли по двум автобусам. «В одном автобусе были пассажиры, во втором находился только водитель. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, силы быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа. Полицейские задержали трех юношей, которых есть основание подозревать в совершении этого преступления», - рассказала она.

По уточненным полицией данным, одному из задержанных 20 лет, двое являются несовершеннолетними. Читатель Rus.Postimees из Кохтла-Ярве сообщил, что на самом деле пострадали не два, а три автобуса. Пресс-атташе Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила этот факт в пятницу.

По информации полиции, никто не пострадал.

«Специалисты осматривают место происшествия, в ходе расследования будут установлены детали этого инцидента. Можем заверить, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает», - добавила Кристина Костина.

Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Расследование ведет Йыхвиское отделение, руководит Вируская окружная прокуратура.