Пт, 17.01.2020
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  • Автомобиль Сил обороны вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Автомобиль Сил обороны вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В четверг, 16 января, в Ярваском уезде в ДТП попал автомобиль Сил обороны, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 12.25 в волости Ярва Ярваского уезда, где на пятом километре дороги Ялаыпе — Рава-теэ автомобиль Mercedes-Benz GD 250, которым управлял 20-летний молодой человек, в правом повороте съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Пострадавших в аварии двух пассажиров доставили в больницу: 20-летнего молодого человека в Северо-Эстонскую региональную больницу, а 19-летнего в Ракверескую больницу.

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