Автомобиль Сил обороны вылетел с дороги и перевернулся на крышу

В четверг, 16 января, в Ярваском уезде в ДТП попал автомобиль Сил обороны, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 12.25 в волости Ярва Ярваского уезда, где на пятом километре дороги Ялаыпе — Рава-теэ автомобиль Mercedes-Benz GD 250, которым управлял 20-летний молодой человек, в правом повороте съехал с дороги и перевернулся на крышу.
Пострадавших в аварии двух пассажиров доставили в больницу: 20-летнего молодого человека в Северо-Эстонскую региональную больницу, а 19-летнего в Ракверескую больницу.