Автомобиль Сил обороны вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Инцидент имел место около 12.25 в волости Ярва Ярваского уезда, где на пятом километре дороги Ялаыпе — Рава-теэ автомобиль Mercedes-Benz GD 250, которым управлял 20-летний молодой человек, в правом повороте съехал с дороги и перевернулся на крышу.