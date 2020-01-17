Экспертиза: в крови участника смертельной аварии на Сааремаа было 1,82 промилле

В больнице Курессааре примерно через час после ДТП анализ показал наличие 3,51 промилле алкоголя в крови.

Результатом экспертизы, сделанной в Центре судебной экспертизы и криминалистики, было 1,82 промилле, так как экспертиза основана на анализе, взятом спустя три часа после первого анализа и более четырех часов после преступления.

По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, оба ответа анализов являются важной информацией в уголовном производстве.

"Мы продолжаем расследовать обстоятельства тяжкого преступления, которое привело к смерти трех человек. На данный момент врачи дали надежду, что состояние здоровья водителя улучшится настолько, что мы сможем допросить кроме свидетелей и его самого. Кроме опьянения важно выяснить все остальные обстоятельства преступления, чем мы сейчас и занимаемся", – сказал Кыплас.

Напомним, что 11 января в Курессааре в 16 километрах от Куйвасту произошла трагическая авария, когда пьяный водитель Андрес врезался в ехавший впереди автомобиль Volvo. Погибли члены одной семьи - находившиеся в Volvo 58-летняя женщина, 27-летняя женщина и восьмимесячный ребенок. У 27-летней женщины остались муж и второй маленький ребенок.