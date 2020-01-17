Пт, 17.01.2020
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  • Экспертиза: в крови участника смертельной аварии на Сааремаа было 1,82 промилле
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Экспертиза: в крови участника смертельной аварии на Сааремаа было 1,82 промилле
Дополнено в 19:50!

Авария на 128-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа.

ФОТО: Irina Mägi

Экспертиза, назначенная для исследования крови водителя Audi, который участвовал в тяжелом ДТП на Сааремаа, показала в результате меньшую степень опьянения по сравнению с первоначальным анализом, сделанным в больнице, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

В больнице Курессааре примерно через час после ДТП анализ показал наличие 3,51 промилле алкоголя в крови.

Результатом экспертизы, сделанной в Центре судебной экспертизы и криминалистики, было 1,82 промилле, так как экспертиза основана на анализе, взятом спустя три часа после первого анализа и более четырех часов после преступления.

По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, оба ответа анализов являются важной информацией в уголовном производстве.

"Мы продолжаем расследовать обстоятельства тяжкого преступления, которое привело к смерти трех человек. На данный момент врачи дали надежду, что состояние здоровья водителя улучшится настолько, что мы сможем допросить кроме свидетелей и его самого. Кроме опьянения важно выяснить все остальные обстоятельства преступления, чем мы сейчас и занимаемся", – сказал Кыплас.

Напомним, что 11 января в Курессааре в 16 километрах от Куйвасту произошла трагическая авария, когда пьяный водитель Андрес врезался в ехавший впереди автомобиль Volvo. Погибли члены одной семьи - находившиеся в Volvo 58-летняя женщина, 27-летняя женщина и  восьмимесячный ребенок. У 27-летней женщины остались муж и второй маленький ребенок.

Получивших крайне тяжелые травмы Андреса и 37-летнюю пассажиру Volvo на вертолете доставили в столичную больницу.

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