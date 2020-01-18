Управа Ласнамяэ подготовила культурную программу для сениоров

Сегодня, 18 января в 18.00 в танцевальном зале культурного центра «Линдакиви» пройдет первая в новом году дискотека для сениоров, где под зажигательную музыку 70-х и 80-х годов гости старшего поколения отметят Старый Новый год.

«Танцевальные вечера, которые проходят в «Линдакиви», пользуются большой популярностью. Каждый раз мероприятие проходит с аншлагом», - отметил старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

В рамках проекта «Киноклуб Ласнамяэ» управа возобновляет серию кинопоказов местных и зарубежных фильмов для людей почтенного возраста. Январский бесплатный киносеанс пройдет в следующую пятницу, 24 января в 13.00 в большом зале культурного центра «Линдакиви». Зрители смогут посмотреть яркий фильм о природе «Земля. Один потрясающий день».

Ласнамяэский социальный центр приглашает сениоров на серию бесплатных концертов, которые проходят каждый вторник в 14.00 в актовом зале центра по адресу Киллустику, 16. В этот раз своим выступлением гостей порадует певица Анне Велли.

Любители искусства в течение января могут бесплатно посетить две выставки. До 31 января в галерее культурного центра «Линдакиви» можно увидеть картины русской художницы-космиста Лолы Лонли, галерея открыта каждый день с 12.00 до 19.00. А в Ласнамяэском социальном центре открыла выставку картин художница Сирье Кертсмику. Познакомиться с творчеством художницы можно каждый будний день с 9.00 до 17.00 на первом этаже социального центра.

«Досуг пенсионеров является одним из приоритетов для управы района, и поэтому мы подготовили пожилым жителям Ласнамяэ различные возможности для проведения свободного времени и общения», – сказал старейшина района Вяэн.