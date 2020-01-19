Эксперт советует строить в Эстонии больше платных дорог

Сделать основные дороги, такие как шоссе Таллинн-Тарту, платными было бы реалистичной и разумной альтернативой, считает руководитель проекта отдела интеллектуальных транспортных систем акционерного общества Teede Tehnokeskus Март Пууст.
Об этом он написал на сайте Ehitusuudised.ee, на который ссылается портал Äripäev.
В целях привлечения иностранных инвесторов он советует мыслить шире, нежели в рамках одного конкретного дорожного проекта.
"Если не удается найти деньги не в бюджете и субсидиях Европейского Союза, почему бы не привлечь частный капитал, и с его помощью быстрее сделать дороги безопасными», - предлагает Пууст.
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