Вс, 19.01.2020
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Эксперт советует строить в Эстонии больше платных дорог

Must jää tõi teedele ohtliku libeduse.

ФОТО: Arvo Meeks

Сделать основные дороги, такие как шоссе Таллинн-Тарту, платными было бы реалистичной и разумной альтернативой, считает руководитель проекта отдела интеллектуальных транспортных систем акционерного общества Teede Tehnokeskus Март Пууст.

Об этом он написал на сайте Ehitusuudised.ee, на который ссылается портал Äripäev.

В целях привлечения иностранных инвесторов он советует мыслить шире, нежели в рамках одного конкретного дорожного проекта.

"Если не удается найти деньги не в бюджете и субсидиях Европейского Союза, почему бы не привлечь частный капитал, и с его помощью быстрее сделать дороги безопасными», - предлагает Пууст.

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