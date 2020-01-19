Эксперт советует строить в Эстонии больше платных дорог

Об этом он написал на сайте Ehitusuudised.ee, на который ссылается портал Äripäev .

В целях привлечения иностранных инвесторов он советует мыслить шире, нежели в рамках одного конкретного дорожного проекта.

"Если не удается найти деньги не в бюджете и субсидиях Европейского Союза, почему бы не привлечь частный капитал, и с его помощью быстрее сделать дороги безопасными», - предлагает Пууст.