Эстония заняла третье место в ЕС в пугающем рейтинге

Эстония является одной из стран с наибольшим числом заключенных в Европе, учитывая соотношение числа заключенных к численности населению, пишет Postimees.
Согласно последним данным Eurostat, среди стран Европейского союза только в Литве и Чехии количество заключенных на 100 тыс. населения больше, чем в Эстонии. Данные Eurostat относятся к 2017 году.
В Литве на 100 000 жителей приходится 232 заключенных, в Чешской Республике - 209 и в Эстонии - 207. Польша занимает четвертое место - 196, а показатель Латвии - 193.
В Финляндии самое низкое число заключенных в ЕС - 56 заключенных на 100 000 жителей. На 100 00 жителей приходится 57 заключенных в Швеции и 59 - в Дании.
В Европейском Союзе в среднем - 116 заключенных на 100 тыс. населения, что является самым низким показателем с 2000 года.
По данным Министерства юстиции, в начале этой недели в Эстонии было в заключении 2482 человека, из них - 1991 осужденный и 491 заключенный.
Большинство эстонских заключенных - мужчины. Женщин среди заключенных - 114, а несовершеннолетних - 14.