Парковщики резко подняли цены в Таллинне

По словам консультанта по вопросам коммерческой недвижимости фирмы 1Partner Леэло Ратаса, большие расходы на парковку уже начали негативно влиять на бизнес-площади в центре города.

Ратас подтвердил, что арендаторы коммерческих площадей в центре Таллинна жалуются, что, например, рядом с кварталом Ротерманна цены на парковку в декабре за сутки поднялись с десяти до 16 евро: «Вслед за этим цены поднялись на всех расположенных рядом парковочных площадках».

«По большому счету, гонкой цен на парковку в Таллинне управляет сам город, позволяя и частным фирмам поднимать цены до заоблачных высот. Дорогая и неудобная парковка уже начала оказывать свое влияние на предпринимательство в Старом городе», - сказал Ратас.

«Парковка – это сопутствующий бизнес. В последующие три года в Таллинне будут построены 175 000 квадратных метров офисов, и работающие в них люди должны будут где-то ставить свои машины. Поэтому вместе с появлением новых коммерческих площадей повысится производительность и ценность парковочных участков недвижимости», - добавил он.