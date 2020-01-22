Ср, 22.01.2020
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  • В Харьюмаа пострадал упавший с глинта Керисалу мужчина

В Харьюмаа пострадал упавший с глинта Керисалу мужчина

Kiirabi

ФОТО: Mailiis Ollino

В ночь на среду в Харьюмаа пострадал мужчина, который упал с глинта вблизи деревни Керисалу.

Сообщение о несчастном случае на глинте Керисалу в волости Ляэне-Харью поступило в центр тревоги в 2.29. Прибывшие на место спасатели установили местонахождение пострадавшего, при этом он сам посветил им и был в состоянии контактировать.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, спасатели с помощью корзины подняли пострадавшего и передали его скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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