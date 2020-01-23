Обеспокоенный читатель: дом в Ласнамяэ окружили спасатели, что происходит?

Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра подтвердила, что действительно на месте находятся команды спасателей, но опасности для людей нет. «В Центр тревоги поступило сообщение, что с лестничной площадки чувствуется запах дыма, но спасатели провели проверку и не обнаружили возгорания, - рассказала она. - Весь подъезд и все квартиры были проверены, ничего опасного нет».