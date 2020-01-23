Чт, 23.01.2020
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  • Обеспокоенный читатель: дом в Ласнамяэ окружили спасатели, что происходит?

Обеспокоенный читатель: дом в Ласнамяэ окружили спасатели, что происходит?

ФОТО: фото читателя

Сегодня, 23 января, в Центр тревоги сообщили, что в одном подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ ощущается запах дыма.

«Группа пожарных на минимум трех машинах возле дома на Кярбери, 17», - подписал присланную в редакцию Rus Postimees фотографию читатель.

Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра подтвердила, что действительно на месте находятся команды спасателей, но опасности для людей нет. «В Центр тревоги поступило сообщение, что с лестничной площадки чувствуется запах дыма, но спасатели провели проверку и не обнаружили возгорания, - рассказала она. - Весь подъезд и все квартиры были проверены, ничего опасного нет».

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