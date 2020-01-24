ФОТО ⟩ Нарва, Ахтме, Клоога: три жемчужины советской архитектуры нужно спасать от разрушения!

В Эстонии много зданий советского времени, среди них есть бесценные архитектурные сооружения - настоящие памятники прошедшей эпохе, которые, к сожалению, разрушаются, пишет Kodustiil.
Дворец культуры имени Василия Герасимова в Нарве
Находящееся в Нарве неподалеку от железнодорожного вокзала гигантское здание дворца культуры видело лучшие времена. Построенное в 1958 году здание пустует и разрушается. Общая площадь здания огромна - 3 853,7 квадратных метров. Площадь земельного участка ему под стать: 13 417 м2.
Действующая детальная планировка позволяет реновировать здание с целью создания центра развлечений и свободного времени. Стоимость недвижимости на сегодняшний день - 500 000 евро.
С деталями объявления о продаже можно ознакомиться на портале KV.ee.
Бывшая швейная мастерская в Ахтме
В Ахтмеской части города Кохтла-Ярве уже несколько лет пустует двухэтажное здание. К счастью, оно довольно хорошо сохранилось: в порядке бетонный фундамент, потолочные перекрытия, кирпичные стены, крыша. Площадь розового здания - 524,5 квадратных метров. Площадь огороженного участка - 3095 м2.
Желающие инвестировать в достаточно интересный проект должны заплатить всего 34 000 евро.
Объявление о продаже размещено на портале недвижимости KV.ee. Интересно, что же было в здании до швейной мастерской и когда оно вообще построено. В объявлении эти данные отсутствуют.
Дом офицеров в Клоога
Построенное к стиле сталинского псевдо-классицизма в 1957 году здание Дома офицеров, как ни странно, находится в приличном состоянии: поменены крыша, входная дверь, окна. Здание хорошо подходит для проведения различных мероприятий: на первом этаже расположены два зала и большое двусветное фойе.
Площадь здания - 1072,7 квадратных метров. Участок площадью 6719 м2 находится поблизости от озера Клоога.
Приятная новость: недвижимость стоимостью 190 000 евро забронирована! Тем не менее с объявлением еще можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.