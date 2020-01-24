ФОТО ⟩ Нарва, Ахтме, Клоога: три жемчужины советской архитектуры нужно спасать от разрушения!

Дворец культуры имени Василия Герасимова в Нарве

ФОТО: KV.EE

Находящееся в Нарве неподалеку от железнодорожного вокзала гигантское здание дворца культуры видело лучшие времена. Построенное в 1958 году здание пустует и разрушается. Общая площадь здания огромна - 3 853,7 квадратных метров. Площадь земельного участка ему под стать: 13 417 м2.

ФОТО: KV.EE

Действующая детальная планировка позволяет реновировать здание с целью создания центра развлечений и свободного времени. Стоимость недвижимости на сегодняшний день - 500 000 евро.

С деталями объявления о продаже можно ознакомиться на портале KV.ee.

Бывшая швейная мастерская в Ахтме

ФОТО: KV.EE

В Ахтмеской части города Кохтла-Ярве уже несколько лет пустует двухэтажное здание. К счастью, оно довольно хорошо сохранилось: в порядке бетонный фундамент, потолочные перекрытия, кирпичные стены, крыша. Площадь розового здания - 524,5 квадратных метров. Площадь огороженного участка - 3095 м2.

ФОТО: KV.EE

Желающие инвестировать в достаточно интересный проект должны заплатить всего 34 000 евро.

Объявление о продаже размещено на портале недвижимости KV.ee. Интересно, что же было в здании до швейной мастерской и когда оно вообще построено. В объявлении эти данные отсутствуют.

Дом офицеров в Клоога

ФОТО: KV.EE

Построенное к стиле сталинского псевдо-классицизма в 1957 году здание Дома офицеров, как ни странно, находится в приличном состоянии: поменены крыша, входная дверь, окна. Здание хорошо подходит для проведения различных мероприятий: на первом этаже расположены два зала и большое двусветное фойе.

Площадь здания - 1072,7 квадратных метров. Участок площадью 6719 м2 находится поблизости от озера Клоога.

ФОТО: KV.EE