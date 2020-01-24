Лукашенко о конфликте с РФ: мы ни перед кем на коленях стоять не будем

Президент Белоруссии вновь подчеркнул, что несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от них потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая.

"Очень тяжело, очень непросто (...). Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - сказал Лукашенко в ходе диалога с работниками завода по выпуску газетной бумаги.