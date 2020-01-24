Лукашенко о конфликте с РФ: мы ни перед кем на коленях стоять не будем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.
"Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку", - заявил Лукашенко в пятницу в Шклове, комментируя фактические причины очередного нефтегазового конфликта.
Президент Белоруссии вновь подчеркнул, что несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от них потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая.
По мнению Лукашенко, конфликт в значительной степени обусловлен политическими причинами.
"Очень тяжело, очень непросто (...). Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - сказал Лукашенко в ходе диалога с работниками завода по выпуску газетной бумаги.