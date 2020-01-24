Шесть человек погибли при стрельбе в Германии. Полиция установила личность стрелка
В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек. Полиция города Ален сообщила в Twitter, что подозреваемый уже задержан.
Стрелком, убившим шесть человек в немецком Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин ФРГ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя полиции, сделанное в ходе пресс-конференции.
Как уточняется, в результате происшествия погибли трое мужчин 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет, в том числе отец и мать стрелка. Еще два человека пострадали, причем жизнь одного из них остается под угрозой. Кроме того, психологическая помощь потребовалась двум подросткам, подвергшимся угрозам со стороны преступника.
По мнению полицейских, произошла семейная драма. Однако о конкретных мотивах стрелка в правоохранительных органах не сообщили.
Отмечается, что убийца сам вызвал полицию.
Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в районе ресторана на Банхофштрассе, сообщает Bild.