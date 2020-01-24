Шесть человек погибли при стрельбе в Германии. Полиция установила личность стрелка

Как уточняется, в результате происшествия погибли трое мужчин 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет, в том числе отец и мать стрелка. Еще два человека пострадали, причем жизнь одного из них остается под угрозой. Кроме того, психологическая помощь потребовалась двум подросткам, подвергшимся угрозам со стороны преступника.