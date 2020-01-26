На перекрестке столкнулись автомобили: пострадал 12-летний мальчик

В Пыльтсамаа произошло столкновение легковых автомобилей, в результате которого в больницу попал 12-летний мальчик, передает Tartu Postimees.
В субботу до полудня на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Пыльтсамаа, произошла авария на перекрестке Пуху, когда 22-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Transit Connect врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 49-летняя женщина.
Пассажир Nissan, 12-летний мальчик, был доставлен на проверку здоровья в Клинику Тартуского университета.