Вс, 26.01.2020
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На перекрестке столкнулись автомобили: пострадал 12-летний мальчик

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В Пыльтсамаа произошло столкновение легковых автомобилей, в результате которого в больницу попал 12-летний мальчик, передает Tartu Postimees.

В субботу до полудня на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Пыльтсамаа, произошла авария на перекрестке Пуху, когда 22-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Transit Connect врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 49-летняя женщина.

Пассажир Nissan, 12-летний мальчик, был доставлен на проверку здоровья в Клинику Тартуского университета.

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