На перекрестке столкнулись автомобили: пострадал 12-летний мальчик

В субботу до полудня на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Пыльтсамаа, произошла авария на перекрестке Пуху, когда 22-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Transit Connect врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 49-летняя женщина.