Невилль выиграл ралли Монте-Карло, Тянак досрочно вышел

Бельгийский гонщик Тьерри Невилль, выступающий за команду Hyundai, стал победителем первого этапа нового сезона чемпионата мира по классическому ралли (WRC), который проходил в Монако, передает Rus.ERR.
Тьерри Невилль преодолел дистанцию за 3 часа 10 минут 57,6 секунды. Второе место занял француз Себастьен Ожье (Toyota; +12,6 секунды), замкнул тройку лучших британец Элфин Эванс (Toyota; +14,3).
Действующий чемпион мира эстонец Отт Тянак (Hyundai) в пятницу попал в аварию и досрочно завершил борьбу на этапе.
Невилль выиграл и бонусный спецучасток, поэтому набрал максимальные 30 баллов (25+5) за этап.