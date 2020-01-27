Карта ⟩ Обзор коррупции в госсекторе по всему миру: Эстония значительно улучшила показатели, но до идеала еще далеко

Индекс восприятия коррупции 2019 года показывает, что коррупция более распространена в странах, где большие деньги могут свободно перетекать в избирательные кампании и где правительства прислушиваются только к голосам состоятельных людей или людей с хорошими связями, значится в отчете.

За последние восемь лет только 22 страны значительно улучшили свои показатели ИВК, включая Грецию (+12), Гайану (+12) и Эстонию (+10). За тот же период 21 страна значительно снизила свои оценки, в том числе Канада (-7), Австралия (-8) и Никарагуа (-7). В остальных 137 странах уровень коррупции практически не меняется.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.

Более двух третей стран ИВК в этом году получили менее 50 баллов, при этом средний показатель составляет всего 43 балла.

Низкий балл получила и Россия: уровень коррупции в госсекторе РФ был оценен на 28 баллов. Для сравнения, такой же балл получили Доминиканская Республика, Кения, Ливан, Либерия, Мавритания, Папуа Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Как и в предыдущие годы, данные показывают, что несмотря на некоторый прогресс, большинство стран по-прежнему не могут эффективно бороться с коррупцией в государственном секторе.

Лидеры рейтинга

Ведущими странами рейтинга, где коррупция в госсекторе является минимальной, являются Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов в каждой), за которыми следуют Финляндия (86), Сингапур (85), Швеция (85) и Швейцария (85).

Однако даже страны с самым высоким рейтингом по ИВК, такие как Дания, Швейцария и Исландия, не защищены от коррупции полностью, отмечается в отчете. Хотя ИВК показывает, что государственный сектор в этих странах является одним из самых чистых в мире, коррупция все еще существует, особенно в случаях отмывания денег и другой коррупции в частном секторе. Отчет ссылается на скандал с отмыванием денег в Danske Bank, Swedbank и Deutsche Bank, где в 2019 году были проведены расследования на предмет их роли в обработке подозрительных платежей от клиентов нерезидентов, в основном из России, через Эстонию.

Эстония

В течение последнего десятилетия в Эстонии (74) наблюдался стабильный рост ИВК, пишут специалисты в отчете. Значительно улучшив ситуацию, страна увеличила свой показатель на 10 баллов с 2012 года. Всесторонняя законодательная база, независимые институты и эффективные онлайн-инструменты позволяют снизить бытовую коррупцию и сделать финансирование политических партий открытыми и прозрачными. Однако существует необходимость законодательно закрепить и регламентировать лоббирование для выявления и предотвращения чрезмерного влияние на формирование политики. Хотя коррупция в частном секторе не отражена в ИВК, недавние скандалы с отмыванием денег, связанные с эстонским отделением Danske Bank, демонстрируют большую потребность в целостности и подотчетности в банковском и бизнес-секторах. Скандал также подчеркивает необходимость улучшения и укрепления по всему ЕС контроля над отмыванием денег.

Соседняя Латвия, кстати, получила 56 баллов, а Литва – 60.

Хуже всего дела у...

Замыкают рейтинг ИВК – Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно. За этими странами следуют Йемен (15), Венесуэла (16), Судан (16), Экваториальная Гвинея (16) и Афганистан (16).

Антикоррупционные движения набирают оборот

В прошлом году антикоррупционные движения по всему миру получили импульс, когда миллионы людей объединились, чтобы выступить против коррупции в своих правительствах. Протесты от Латинской Америки, Северной Африки и Восточной Европы до Ближнего Востока и в Центральной Азии оказались на первых полосах, когда граждане прошли по улицам в Сантьяго, Праге, Бейруте и во многих других городах, чтобы выразить свое разочарование.