Новая учебная программа по физкультуре предусматривает до восьми уроков в неделю

Рабочая версия новой учебной программы физического воспитания школьников нацелена на то, чтобы пробудить в детях любовь к движению, и связана с другими предметами. Когда будет готова полная учебная программа, количество уроков физкультуры в школе значительно увеличится, оценки останутся, передает Rus.ERR.
Министерство образования и науки ждет, когда будут готовы новые программы по всем предметам, чтобы ввести в школах новую учебную программу, так как действующая устарела.
"Уроки физкультуры должны давать разносторонние двигательные навыки. Они должны давать возможность ученикам выбирать, какие сферы им нравятся, понять, каковы их способности в той или иной области", – сказала советник Министерства образования и науки Пилле Либлик.