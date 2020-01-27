Пн, 27.01.2020
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  • Новая учебная программа по физкультуре предусматривает до восьми уроков в неделю

Новая учебная программа по физкультуре предусматривает до восьми уроков в неделю

Спортзал. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Рабочая версия новой учебной программы физического воспитания школьников нацелена на то, чтобы пробудить в детях любовь к движению, и связана с другими предметами. Когда будет готова полная учебная программа, количество уроков физкультуры в школе значительно увеличится, оценки останутся, передает Rus.ERR.

Министерство образования и науки ждет, когда будут готовы новые программы по всем предметам, чтобы ввести в школах новую учебную программу, так как действующая устарела.

"Уроки физкультуры должны давать разносторонние двигательные навыки. Они должны давать возможность ученикам выбирать, какие сферы им нравятся, понять, каковы их способности в той или иной области", – сказала советник Министерства образования и науки Пилле Либлик.

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