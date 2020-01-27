Новая учебная программа по физкультуре предусматривает до восьми уроков в неделю

Рабочая версия новой учебной программы физического воспитания школьников нацелена на то, чтобы пробудить в детях любовь к движению, и связана с другими предметами. Когда будет готова полная учебная программа, количество уроков физкультуры в школе значительно увеличится, оценки останутся, передает Rus.ERR.