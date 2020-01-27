Таллиннский стриптиз-клуб получил выговор от Языковой инспекции

Языковая инспекция получила жалобу на находящийся в Старом городе на улице Лайа стриптиз-клуб Laif Art, поскольку возле входа в клуб расположена электронная вывеска с надписью на английском - «Open», а на эстонском вывески нет.

Гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск отметил в отправленном в стриптиз-клуб письме, что на странице клуба в тексте на эстонском языке есть орфографические и грамматические ошибки, например, «avatud kaks väljaspoolset terrassit», «juua kupp kohvi» и «ootavab».

«Пожалуйста, добавьте к иностранной информации в соответствии с требованием Закона об языке информацию на эстонском языке и исправьте орфографические и грамматические ошибки на сайте. Рекомендую для этого использовать человека с очень хорошими знаниями эстонского языка», - написал Томуск.

Томуск указал, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей информация, предоставляемая потребителю, должна быть правдивой и понятной, и должна предоставляться потребителю на эстонском языке, если только потребитель не согласен получить информацию на другом языке.

Он добавил, что, согласно Закону о языке, вывески, размещаемые в общественных местах, должны быть на эстонском языке. К установленным в общественных местах вывескам может быть добавлен текст на иностранном языке, но текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не должен быть менее заметным, чем на иностранном.