Вс, 2.02.2020
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Фото и видео ⟩ В Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора

В воскресенье второго февраля в Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора. Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года завершилась Освободительная война, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.

В связи с годовщиной в Тарту проходят выставки, общественные мероприятия, выступления и минуты молчания.

Знаменательную дату вспоминают и в Пярну.

Также торжественное мероприятие состялось в Пайсту, около церкви Маарья.

В Пыльвамаа приуроченные к годовщине мероприятия прошли в Пыльва, Ряпина и Канепи.

В Раквере также состоялась торжественная церемония у памятника павшим в Освободительной войне.

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