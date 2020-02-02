Фото и видео ⟩ В Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора

В воскресенье второго февраля в Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора. Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года завершилась Освободительная война, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.
В связи с годовщиной в Тарту проходят выставки, общественные мероприятия, выступления и минуты молчания.
Знаменательную дату вспоминают и в Пярну.
Также торжественное мероприятие состялось в Пайсту, около церкви Маарья.
В Пыльвамаа приуроченные к годовщине мероприятия прошли в Пыльва, Ряпина и Канепи.
В Раквере также состоялась торжественная церемония у памятника павшим в Освободительной войне.