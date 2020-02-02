Фото и видео ⟩ В Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора

В воскресенье второго февраля в Эстонии празднуют столетие Тартуского мирного договора. Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года завершилась Освободительная война, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.