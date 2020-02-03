Прокурор: тюрьма водителю-пьянице не поможет

- Политики начали своего рода соревнование, кто сможет придумать более жесткое наказание. Что вы об этом думаете?

- Правда где-то посредине. С одной стороны, нужно отпугивать асоциалов угрозой наказания. С другой стороны, нам нужно придумать, как сделать так, чтобы пойманный за рулем человек с асоциальным расстройством поведения не сел за руль после того, как государство оставит ему возможность пить дальше. Психолог, специализирующийся на дорожном движении, Гуннар Мейнхард неоднократно говорил, что нам нужно думать принципиально иначе. Если пьяный водитель попался, его наказывают. Государство должно пойти и проверить, исправился ли он. Ему назначается запрет на алкоголь, должностные лица время от времени ходят его проверять. Если контролируемый хочет, он впускает проверяющего, если не хочет – не впускает. В Германии это делают иначе. Человек, который нарушил правила, например, управлял машиной на пьяную голову, должен доказать государству, что он может снова садиться за руль.

С октября 2016 года на юге Эстонии начали работать по-другому. Мы стали отправлять водителей, которые впервые попались пьяными и у которых в Регистре наказаний нет отметок, на реабилитационную программу, где ими занимаются психологи, объясняющие, почему нельзя садиться за руль пьяным. Кроме того, через полгода человек при помощи анализа крови должен доказать, что не употребляет алкоголь в опасных для здоровья количествах.

- Во время периода, когда ему нужно сдавать кровь, человек может быть быть законопослушным, но когда он закончится, все продолжится в том же духе?

- Да, но что тут поделаешь: мы же не можем следить за ними всю жизнь. Но работает такая логика, что у людей, которых мы видим в первый раз, нарушение поведения не насколько глубокое и они понимают, почему нельзя употреблять алкоголь или почему нужно ходить к врачу.

- Как много этих сдающих кровь снова попадает в поле вашего зрения?

- Я не могу ответить точно. Я руковожу одной магистерской работой и надеюсь к весне смогу ответить, поскольку эти исследования сейчас проводятся. Но у них нет зависимости, только асоциальное нарушение поведения.

- Многие водители попадаются с маленьким числом промилле, и много говорится о том, что нужно отказаться от мысли о нулевой толератности. Что вы об этом думаете?

- Давайте уточним: в тех случаях, о которых мы говорит, нет ни одного, кто «выпил одно-два пива». Начинаем выяснять и видим, что пить они начали днем ранее, и не пиво, а водку. Вопрос не в одном пиве или бокале вина. Чтобы дойти до уголовно наказуемого опьянения, нужно время.

- Понятно, но в теории, Эстония когда-то сможет к этому прийти?