Генерал-майор Херем обсудит с коллегами из США оборону Эстонии

«Важнее всего обсудить за время этого визита дальнейшие варианты развития и потребности нашего сотрудничества — в рамках международного сотрудничества в мирное время и, конкретнее, в области обороны нашего региона, - сказал генерал-майор Херем. - Я уверен в поддержке со стороны США и в самые тяжелые времена, как всегда было на протяжении истории».

В течение недельного визита генерал-майор Херем встретится с главой комитета начальников штабов генералом Марком Милли, командующим сухопутными войсками генералом Джеймсом Макконвиллом, начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Голдфейном и командующим национальной гвардией Мэриленда генерал-майором Тимоти Гоуэном. В рамках встреч будут уточнены потенциальные сферы сотрудничества и совместные проекты Эстонии и США.

«США — наш стратегический партнер, время от времени крайне важно встречаться с глазу на глаз с ответственными за принятие решений лицами. США внесли реальный вклад в повышение нашей обороноспособности и будут это делать и в дальнейшем, что, разумеется, заслуживает благодарности», - сказал Херем.

Он особо подчеркнул проходящие в этом году учения Defender-Europe 20, в рамках которых США доставят в Европу около 30 000 военнослужащих и необходимую для учений технику. Учения будут в том числе проходить в Польше и Балтийских странах.