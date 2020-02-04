Эстонский стартап получил миллион долларов

Эстонская лесотехническая компания Timbeter привлекла инвестиций на миллион долларов, пишет Postimees.
Раунд инвестиций возглавляла компания TMT Investments, также в Прибалтике принимали участие Change Ventures, EigenKapital, Contriber Ventures и Wiser.
Timbeter создал платформу на основе искусственного интеллекта для измерения и логистики круглой древесины.
Компания, в которой работают девять сотрудников, в настоящее время имеет налоговую задолженность в размере 18 200 евро.
Среди клиентов - CMPC из Чили, International Paper и Faber-Castell из Бразилии, Siam Forestry Group из Таиланда, Mekong Timber Plantations из Лаоса и Порт-Блейкли, USA Port Blakely (США).
Соучредитель и генеральный директор Timbeter Анна-Грета Цахкна пояснила, что новый раунд финансирования поможет Timbeter увеличить продажи на целевых рынках и дальше развивать технологию для передачи данных.