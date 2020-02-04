Вт, 4.02.2020
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Эстонский стартап получил миллион долларов

Анна-Грета Цахкна.

ФОТО: Liis Treimann

Эстонская лесотехническая компания Timbeter привлекла инвестиций на миллион долларов, пишет Postimees.

Раунд инвестиций возглавляла компания TMT Investments, также в Прибалтике принимали участие Change Ventures, EigenKapital, Contriber Ventures и Wiser.

Timbeter создал платформу на основе искусственного интеллекта для измерения и логистики круглой древесины.

Компания, в которой работают девять сотрудников, в настоящее время имеет налоговую задолженность в размере 18 200 евро.

Среди клиентов - CMPC из Чили, International Paper и Faber-Castell из Бразилии, Siam Forestry Group из Таиланда, Mekong Timber Plantations из Лаоса и Порт-Блейкли, USA Port Blakely (США).

Соучредитель и генеральный директор Timbeter Анна-Грета Цахкна пояснила, что новый раунд финансирования поможет Timbeter увеличить продажи на целевых рынках и дальше развивать технологию для передачи данных.

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