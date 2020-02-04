Эстонский стартап получил миллион долларов

Раунд инвестиций возглавляла компания TMT Investments, также в Прибалтике принимали участие Change Ventures, EigenKapital, Contriber Ventures и Wiser.

Timbeter создал платформу на основе искусственного интеллекта для измерения и логистики круглой древесины.

Компания, в которой работают девять сотрудников, в настоящее время имеет налоговую задолженность в размере 18 200 евро.

Среди клиентов - CMPC из Чили, International Paper и Faber-Castell из Бразилии, Siam Forestry Group из Таиланда, Mekong Timber Plantations из Лаоса и Порт-Блейкли, USA Port Blakely (США).