«Мне так больно, пожалуйста, помогите!»

Проезжавшее мимо транспортное средство останавливается, его водитель сообщает о произошедшем в центр тревоги. Он пробует открыть двери, но их заклинило. Слышно, как люди в попавшей в аварию машине охают и зовут на помощь.

Вышеописанное - не реальное ДТП, а сегодняшние совместные учения Kopter («Вертолет») Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Пярнуской больницы и центра тревоги. В ходе учений разыгрывалась ситуация, при которой пострадавшего нужно доставить вертолетом в ближайшую больницу или PERH, передает Pärnu Postimees.

Первой на месте происшествия появляется скорая помощь, а за ней - спасательная команда из Пярну-Яагупи. Позвонивший в центр тревоги человек объясняет спасателям ситуацию. После этого с помощью подручного средства он разбивает стекло задней двери, чтобы медики могли установить контакт с пострадавшими.

Спасатели достают из машины инструменты, чтобы отпереть двери. Так как женщина без сознания, принимается решение в первую очередь заниматься ей. Для этого спасатели разбивают вдребезги стекло двери со стороны водителя.

Из машины раздаются стоны. «Мне так больно, помогите, пожалуйста!» - восклицает один из пострадавших. Выясняется, что женщина в критическом состоянии и ее необходимо как можно скорее доставить вертолетом в больницу. На борту вертолета должен быть также врач отделения неотложной помощи PERH или анестезиолог, который будет следить за тем, как дышит пациентка. При необходимости ему придется усыпить ее с помощью наркоза.

Спасателей, полицейских и медиков становится больше. Пострадавших вырезают из машины, им оказывается медицинская помощь. Менее чем через час вертолет приземляется посреди дороги на специально обозначенном месте. В целях обеспечения безопасности полиция блокирует движение.

Скорая помощь подъезжает к вертолету и транспортирует тяжело травмированного водителя в PERH. На этом учения заканчиваются.

Руководитель центра скорой помощи PERH Андрей Попов дал удовлетворительную оценку сегодняшним учениям. «На первый взгляд кажется, что с логистикой было все хорошо, вертолет относительно быстро прибыл на место происшествия, пациента транспортировали, информация передавалась без перебоев», - сказал он.

Доволен результатами учений и специалист по урегулированию кризисных ситуаций Ляэнеской префектуры Максим Корзин. «Задача полиции была такой же, что и при ДТП: помощь пострадавшим, спасение и при необходимости регулировка движения», - перечислил он.