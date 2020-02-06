В ЕС объявлены публичные дебаты о макроэкономических основах евро

В среду на пресс-конференции заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентиллони объявили о начале публичных дебатов о системе экономического надзора ЕС, которая направляет государства-члены в их экономической и налоговой политике.

Маастрихтский договор 1992 года учредил Экономический и валютный союз и установил известные "маастрихтские критерии": дефицит государственного бюджета членов союза не должен превышать 3%, а государственный долг - 60% от ВВП. В 1997 году для координации экономической и налоговой политики был заключен Пакт стабильности и роста, который призван обеспечить стабильность евро.

Сложные правила пакта часто игнорировались правительствами, неадекватный подход некоторых из них и откровенный обман со стороны Греции привели в 2010 году к кризису суверенного долга, который едва не уничтожил единую валюту.

Еврозона оказалась глубоко разделенной. Северные страны, которые настаивают на фискальной строгости, обвиняют юг в расточительности, а южные север - в одержимости сокращением долга.

"Мы ждем открытой дискуссии о том, что сработало, а что нет, и как добиться консенсуса для оптимизации правил и повышения их эффективности", - сказал Домбровскис.

"Мы также должны принимать во внимание изменившийся экономический контекст - с низким ростом, низкой инфляцией, низкими процентными ставками и низким темпом реформ. И учитывать две непременные задачи: сделать Европу первым климатически нейтральным континентом и континентом, приспособленным к цифровой эпохе. И мы знаем, что это потребует огромных инвестиций", - отметил он.

В свою очередь Джентилони подчеркнул, что стабильный рост, наблюдавшийся в ЕС в течение семи лет подряд, сейчас замедляется, а ключевым словом, определяющим общую ситуацию, назвал неопределенность.