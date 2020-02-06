В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии утром в четверг, 6 февраля, сошел с рельсов скоростной поезд на линии между Миланом и Болоньей. Согласно сообщениям итальянских СМИ, погибли не менее двух человек, в том числе машинист, около 30 пассажиров получили легкие травмы, пишет DW.com.