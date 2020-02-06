Чт, 6.02.2020
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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

Под Миланом сошел с рельсов скоростной поезд.

ФОТО: -/AFP

В Италии утром в четверг, 6 февраля, сошел с рельсов скоростной поезд на линии между Миланом и Болоньей. Согласно сообщениям итальянских СМИ, погибли не менее двух человек, в том числе машинист, около 30 пассажиров получили легкие травмы, пишет DW.com.

Трагедия произошла возле города Лоди в 50 километрах к югу от Милана, сообщила газета Corriere della Sera.

Сошедший с рельсов поезд.

ФОТО: POLIZIA DI STATO/via REUTERS

Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое – средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.

После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено.

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