В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии утром в четверг, 6 февраля, сошел с рельсов скоростной поезд на линии между Миланом и Болоньей. Согласно сообщениям итальянских СМИ, погибли не менее двух человек, в том числе машинист, около 30 пассажиров получили легкие травмы, пишет DW.com.
Трагедия произошла возле города Лоди в 50 километрах к югу от Милана, сообщила газета Corriere della Sera.
Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое – средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.
После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено.
È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH— Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020