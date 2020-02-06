Грузовик сбил на шоссе нетрезвого велосипедиста

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде заявила, что в Центр тревоги сообщили о ДТП на 67-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Яндья в волости Тюри. По предварительной информации, 54-летний велосипедист двигался по середине проезжей части и был сбит грузовиком сзади. Грузовик вел 52-летний мужчина.

Репортер, находящийся на месте происшествия, объяснил, что грузовик Volvo с грузом бревен двигался из Пярну в Тюри. Водитель фуры, ехавшей во встречном направлении, предупредил 52-летнего мужчину по рации, что посреди дороги на темном отрезке шоссе едет человек на велосипеде без отражателей и огней.

Основываясь на этой информации, водитель тяжелой машины уменьшил скорость, но в какой-то момент велосипедист оказался в свете фар грузовика. Водитель грузовика решил объехать велосипедиста, используя свободную в тот момент встречную полосу, однако задел велосипед при совершении маневра.