Индрек Саар: надеюсь, что аргументы президента раскроют правительству глаза

«Принятое сегодня в Кадриорге решение подтвердило уверенность социал-демократов и многих других в том, что пенсионный закон, продавленный в Рийгикогу при помощи привязки к вотуму доверия, противоречит Конституции. Я очень надеюсь, что аргументы главы государства откроют глаза депутатам от коалиции. Теперь следует привести этот закон в соответствие с Конституцией, а это означает, что предложенный правительством развал второй пенсионной ступени отменяется. Как вариант – парламент мог бы поддержать внесенный оппозицией законопроект, который предлагает сделать выплаты во второй ступени значительно более гибкими, но при этом не разрушает всю нашу пенсионную систему», – отметил Саар.

По его словам, противоречие Конституции – не единственная серьезная проблема отклоненного президентом закона. «В ситуации, когда работников остается все меньше, а число пенсионеров продолжает расти, уничтожение накопительной пенсии несомненно привело бы к снижению пенсии. Помимо этого, закон поставил бы под удар сегодняшнюю молодежь и детей, которые в будущем должны были бы платить более высокие налоги. В противном случае наша пенсионная система просто бы рухнула», – подчеркнул председатель Социал-демократической партии.