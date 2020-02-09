Пьяный водитель совершил ДТП: пассажирку выбросило из машины

В субботу вечером в Вырумаа водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, пострадала пассажирка.
Вчера, 8 февраля, в 22 часа в Вырумаа в волости Выру на седьмом километре дороги Перакюла-Тилси-Цолго произошло ДТП: 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Citroen C2 вылетел с дороги в кювет, а потом вновь выехал на дорогу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Находившаяся в автомобиле и в момент попадания в кювет вылетевшая из автомобиля 30-летняя пассажирка сама обратилась в Южно-Эстонскую больницу.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии полицией было задержано 23 нетрезвых водителя, один из которых находился в состоянии наркотического опьянения, а другие — в состоянии алкогольного опьянения. Также в субботу произошло четыре серьезных ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку.