Пьяный водитель совершил ДТП: пассажирку выбросило из машины

Вчера, 8 февраля, в 22 часа в Вырумаа в волости Выру на седьмом километре дороги Перакюла-Тилси-Цолго произошло ДТП: 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Citroen C2 вылетел с дороги в кювет, а потом вновь выехал на дорогу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Находившаяся в автомобиле и в момент попадания в кювет вылетевшая из автомобиля 30-летняя пассажирка сама обратилась в Южно-Эстонскую больницу.