Пн, 10.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Эстонский интернет-магазин оставил клиентов с носом и закрылся

Эстонский интернет-магазин оставил клиентов с носом и закрылся

Компьютер. Фото иллюстративное.

ФОТО: Caro / Thomas Ruffer / Caro / Thomas Ruffer

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщил, что многие клиенты не могут больше связаться с интернет-магазином reset.ee, который закрыл как физическую контору, так и домашнюю страницу, пишет Postimees.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также подтвердил, что в третий раз выписал интернет-магазину штраф, на этот раз на сумму в 6500 евро. Второе принудительное денежное взыскание было назначено всего несколько недель назад и, начиная с этого времени, в департамент поступило 65 новых обращений, в которых потребители жалуются, что с интернет-магазином нельзя связаться и за недоставленный домой товар нельзя вернуть деньги.

«К сожалению, из коммерческого регистра видно, что Reset Eesti OÜ подал заявление в регистр на удалению страницы www.reset.ee и телефонного номера +3726007755 и изменил адрес паевого товарищества», - пишет департамент на своей странице в соцсетях. Хотя в своем посте департамент предостерегает о заказах с этого сайта, на данный момент заказ осуществить невозможно, поскольку интернет-магазин закрыл свою страницу.

Департамент расследует все обстоятельства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ