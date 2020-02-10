Эстонский интернет-магазин оставил клиентов с носом и закрылся

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщил, что многие клиенты не могут больше связаться с интернет-магазином reset.ee, который закрыл как физическую контору, так и домашнюю страницу, пишет Postimees.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также подтвердил, что в третий раз выписал интернет-магазину штраф, на этот раз на сумму в 6500 евро. Второе принудительное денежное взыскание было назначено всего несколько недель назад и, начиная с этого времени, в департамент поступило 65 новых обращений, в которых потребители жалуются, что с интернет-магазином нельзя связаться и за недоставленный домой товар нельзя вернуть деньги.
«К сожалению, из коммерческого регистра видно, что Reset Eesti OÜ подал заявление в регистр на удалению страницы www.reset.ee и телефонного номера +3726007755 и изменил адрес паевого товарищества», - пишет департамент на своей странице в соцсетях. Хотя в своем посте департамент предостерегает о заказах с этого сайта, на данный момент заказ осуществить невозможно, поскольку интернет-магазин закрыл свою страницу.
Департамент расследует все обстоятельства.