Эстонский интернет-магазин оставил клиентов с носом и закрылся

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также подтвердил, что в третий раз выписал интернет-магазину штраф, на этот раз на сумму в 6500 евро. Второе принудительное денежное взыскание было назначено всего несколько недель назад и, начиная с этого времени, в департамент поступило 65 новых обращений, в которых потребители жалуются, что с интернет-магазином нельзя связаться и за недоставленный домой товар нельзя вернуть деньги.