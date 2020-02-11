Вт, 11.02.2020
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  • Фото: оригинальный дом в историческом центре Тарту ищет покупателя

Фото: оригинальный дом в историческом центре Тарту ищет покупателя

Maja välisvaade

ФОТО: KV.EE

Этот выставленный на продажу дом площадью 243,8 квадратных метров находится неподалеку от библиотеки Тартуского университета, передает Kodustiil.

Из дома на холме Валликраави открываются чудесные виды на Тоомемяэ и парк Ванемуйне. Этот двухэтажный дом можно использовать и для коммерческой деятельности, так как по документам этот дом - на 30% коммерческое здание, а жилое - на остальные 70%. 

Дом в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Построенный в долине Ору дом держится на 29 сваях. Всего в доме пять комнат. На втором этаже есть большой балкон. Весь первый этаж дома отапливает камин. Также в доме есть баня с электрокотлом. 

Дом в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Дом обнесен металлической изгородью, которая запирается. Во дворе пять парковочных мест. На эксплуатацию дома ежегодно уходит около трех тысяч евро. 

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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