Фото: оригинальный дом в историческом центре Тарту ищет покупателя

Из дома на холме Валликраави открываются чудесные виды на Тоомемяэ и парк Ванемуйне. Этот двухэтажный дом можно использовать и для коммерческой деятельности, так как по документам этот дом - на 30% коммерческое здание, а жилое - на остальные 70%.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

Построенный в долине Ору дом держится на 29 сваях. Всего в доме пять комнат. На втором этаже есть большой балкон. Весь первый этаж дома отапливает камин. Также в доме есть баня с электрокотлом.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

Дом обнесен металлической изгородью, которая запирается. Во дворе пять парковочных мест. На эксплуатацию дома ежегодно уходит около трех тысяч евро.