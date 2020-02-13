В связи с ужесточением экологических требований в Эстонии подорожают автомобили

Согласно принятому в ЕС решению, к концу 2020 года средний уровень выбросов CO2 для каждого автомобильного концерна должен составлять не более 95 граммов на километр. За превышение этого показателя будет взиматься штраф, пишет Postimees.
По словам исполнительного директора дилера Renault ABC Motors Мартина Уудла, в Renault сделали подсчеты, и если к концу 2020 года средний показатель выбросов составит 96 граммов, то производителю грозит штраф в 160 млн евро. «Это огромная сумма. У всех автпроизводителей будут проблемы. За исключением Tesla», - сказал Уудла.
Чтобы укладываться в жесткие рамки, производителям необходимо продавать экологичные автомобили с низким уровнем выбросов CO2. Уудла сообщил, что многие дилеры уже повысили цены. «Сейчас растут цены на бензиновые автомобили, потом что у них высокий уровень выбросов. На машины с дизельными двигателями, напротив, снижают цены, так как выбросы именно CО2 у них ниже», - пояснил он. У каждого автомобиля разные показатели выбросов. В качестве примера Уудла привел восьмиместный автомобиль Trafic Combi, у которого уровень выбросов CO2 составляет 168 граммов на километр пути. «Чтобы компенсировать этот показатель, необходимо продавать электромобили», - пояснил он, а также добавил, что для того, чтобы уложиться в установленные рамки, в Renault стартовала большая кампания по продаже крупногабаритных электромобилей.
Деньги на штрафы собирают уже сейчас
В то же время сейчас активно ходят разговоры о том, что производители машин повышают цены заранее, поскольку точно знают, что не смогут уложиться в установленные Еврокомиссией требования к следующему году.
По словам Уудла, наибольшие сложности производители испытывают с бензиновыми машинами, выбросы которых сложно удержать в установленных рамках. «Чтобы уложиться в нормы, должен помочь выпуск дизельных автомобилей, гибридов и электромобилей. Машины с бензиновым мотором являются самыми популярными, но этот тип ДВС не позволит уложиться в пределы норм. Думаю, премиальные марки готовы заплатить штраф. Если цену машины с 70 000 евро поднимут до 72 000, разница не будет столь ощутимой. Если же машина стоит 16 000, то отдать за нее 18 000 евро — совсем другой разговор», - говорит он. По мнению Уудла, поскольку без продажи гибридов или электромобилей добиться показателя в 95 граммов будет сложно, можно ожидать снижения цен на подобные машины.
Триумфальное шествие гибридов Toyota окупилось
Среди автопроизводителей можно отметить марку Toyota, которой, скорее всего, удастся избежать штрафов, поскольку японский автопроизводитель одним из первых начал выпускать гибридные автомобили.
Например, модель Prius впервые сошла с конвейера в Японии в 1993 году. По словам члена правления Toyota Baltic AS Марека Майде, средний уровень выбросов CO2 на основании продаж за 2019 год пока еще не подсчитан, но, по его мнению, этот показатель может быть даже ниже 95 граммов на километр пути. «Получается, что новые требования не скажутся на ценовой политике. Принятые решение окупили себя. Также свою роль сыграл отказ от продажи дизельных машин в Европе. Что позволило больше сконцентрироваться на гибридах», - сказал он.
По мнению Майде, новые экологические требования вряд ли окажут сильное влияние на эстонский рынок. «Цены могут, конечно, вырасти, но не сильно. Думаю, производители постараются сделать экологичные автомобили более привлекательными для потребителей», - считает он.
Эстонские продавцы автомобилей опасаются, что продажи могут упасть на 20 процентов.
В прошлом году глава Honda Baltic Тыну Вахтель сообщил, что в 2019 году завод повысил цены на 10 процентов, а говорить о показателях этого года пока рано.
В то же время, по его словам, изменение экологических норм скажется на всех, а штрафы будут огромными. Спасительным кругом для автопроизводителей станут электромобили, у которых выбросы CO2 равны нулю.
Несмотря на то, что говорить о скачках цен пока рано, Вахтель тоже считает, что снижение цен будет наблюдаться в сегменте дизельных машин. «Снижение цен на электромобили — вопрос тактики, потому что их производство и разработка дороже. И хоть в Эстонии развитая сеть зарядных станций, проблемы могут возникнуть, когда люди массово пересядут на электромобили», - добавил он.
Продажи электромобилей растут скачкообразно
Глава Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат считает, что продажи машин не должны сильно упасть. В то же время он прогнозирует скачкообразный рос продаже электромобилей. Об этом говорит и тот факт, что выделенная государством дотация на покупку электромобилей закончилась за несколько часов. Силлат прогнозирует, что в этом году будет реализовано 500 электромобилей. Например, в 2019 году в Эстонии было продано 77 электромобилей.
«Производители вынуждают дилеров продавать маленькие и экономичные машины. Ранбше было наоборот, потому что продажа дорогой машины приносила большую прибыль. Теперь же, если продажи не позволяют дилеру уложиться в установленные рамки по выбросам CO2, производитель может снизить маржу. Это приводит к тому, что поставщикам и дилерам будет сложнее уступить клиенту в цене», - сказал Силлат.
Производитель должен компенсировать разницу
Совсем иная картина с электромобилями, которых выводится на рынок все больше и которые пытаются продать в большем количестве. «Для достижения поставленных задач необходимо увеличить запас хода, а также снизить цену. Но сделать это сложно. Больший запас хода обеспечить аккумулятор большей емкости, который стоит дороже. Чтобы снизить цену на машину, производитель должен компенсировать разницу», - пояснил Силлат.
Силлат отметил, что Европа уже давно движется к снижению выбросов CO2: если в начале столетия средний показатель выбросов составлял 178 граммов CO2 на километр пути, то к 2016 году это значение сократилось до 110–112 граммов. И тут в эпицентре скандала оказались дизельные машины. «Доля новых дизельных машин упала с 51 процента до 28. Это позволило добиться среднего показателя выбросов CO2 в 124 грамма», - сказал Силлат.
Силлат также отметил, что автоконцерны продолжают развивать дизельные двигатели. «На многих премиальных марках на смену бензиновым двигателям приходят дизельные. В мире наблюдается тенденция возврата к дизельным моторам», - подытожил он.
Субсидии на покупку электромобилей расхватали за четыре часа
Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) сообщает, что прием ходатайств на получение субсидии на покупку электромобиля окончен, поскольку бюджет израсходован. Заявок на субсидии поступило больше, чем предусматривает весь бюджет, который составляет 1,2 млн евро.
Прием ходатайств был окончен 17 января в 13.00. Было подано заявок на покупку более чем 200 электромобилей. Среди ходатайствующих 1/3 составляют частные лица и 2/3 – предприятия.
Руководитель KIK Андрус Трейер говорит, что это хорошо, если люди проявляют большой интерес к данной субсидии, но в таком случае Министерство окружающей среды и KIK должны найти разумный вариант их распределения, чтобы и бюджет был использован разумно и люди остались довольны, поскольку заявок оказалось очень много. «Мы точно хотим избежать предъявления дополнительных требований к ходатайствующим или дополнительной бюрократии. Подробнее об этом мы дадим знать общественности в скором времени», – сказал Трейер.
Присланные ходатайства будут рассмотрены в порядке поступления в течение 70 дней. Первые решения будут приняты уже через три недели. В случае отсутствия каких-то данных с ходатаем свяжутся, чтобы исправить недочеты.
Размер субсидии на один автомобиль составляет 5000 евро. Стоимость автомобиля не должна превышать 50 000 евро (без учета НСО).