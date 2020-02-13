В связи с ужесточением экологических требований в Эстонии подорожают автомобили

По словам исполнительного директора дилера Renault ABC Motors Мартина Уудла, в Renault сделали подсчеты, и если к концу 2020 года средний показатель выбросов составит 96 граммов, то производителю грозит штраф в 160 млн евро. «Это огромная сумма. У всех автпроизводителей будут проблемы. За исключением Tesla», - сказал Уудла.

Чтобы укладываться в жесткие рамки, производителям необходимо продавать экологичные автомобили с низким уровнем выбросов CO2. Уудла сообщил, что многие дилеры уже повысили цены. «Сейчас растут цены на бензиновые автомобили, потом что у них высокий уровень выбросов. На машины с дизельными двигателями, напротив, снижают цены, так как выбросы именно CО2 у них ниже», - пояснил он. У каждого автомобиля разные показатели выбросов. В качестве примера Уудла привел восьмиместный автомобиль Trafic Combi, у которого уровень выбросов CO2 составляет 168 граммов на километр пути. «Чтобы компенсировать этот показатель, необходимо продавать электромобили», - пояснил он, а также добавил, что для того, чтобы уложиться в установленные рамки, в Renault стартовала большая кампания по продаже крупногабаритных электромобилей.

Деньги на штрафы собирают уже сейчас

В то же время сейчас активно ходят разговоры о том, что производители машин повышают цены заранее, поскольку точно знают, что не смогут уложиться в установленные Еврокомиссией требования к следующему году.

По словам Уудла, наибольшие сложности производители испытывают с бензиновыми машинами, выбросы которых сложно удержать в установленных рамках. «Чтобы уложиться в нормы, должен помочь выпуск дизельных автомобилей, гибридов и электромобилей. Машины с бензиновым мотором являются самыми популярными, но этот тип ДВС не позволит уложиться в пределы норм. Думаю, премиальные марки готовы заплатить штраф. Если цену машины с 70 000 евро поднимут до 72 000, разница не будет столь ощутимой. Если же машина стоит 16 000, то отдать за нее 18 000 евро — совсем другой разговор», - говорит он. По мнению Уудла, поскольку без продажи гибридов или электромобилей добиться показателя в 95 граммов будет сложно, можно ожидать снижения цен на подобные машины.

Триумфальное шествие гибридов Toyota окупилось

Среди автопроизводителей можно отметить марку Toyota, которой, скорее всего, удастся избежать штрафов, поскольку японский автопроизводитель одним из первых начал выпускать гибридные автомобили.

Например, модель Prius впервые сошла с конвейера в Японии в 1993 году. По словам члена правления Toyota Baltic AS Марека Майде, средний уровень выбросов CO2 на основании продаж за 2019 год пока еще не подсчитан, но, по его мнению, этот показатель может быть даже ниже 95 граммов на километр пути. «Получается, что новые требования не скажутся на ценовой политике. Принятые решение окупили себя. Также свою роль сыграл отказ от продажи дизельных машин в Европе. Что позволило больше сконцентрироваться на гибридах», - сказал он.

По мнению Майде, новые экологические требования вряд ли окажут сильное влияние на эстонский рынок. «Цены могут, конечно, вырасти, но не сильно. Думаю, производители постараются сделать экологичные автомобили более привлекательными для потребителей», - считает он.

Эстонские продавцы автомобилей опасаются, что продажи могут упасть на 20 процентов.