Сб, 15.02.2020
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Фото: на Хийумаа ждет вывоза своеобразное движимое имущество

Treiler

ФОТО: KV.EE

Если вас не очень интересуют материальные блага и комфорт, обратите внимание на это объявление, передает портал Kodustiil

На западной оконечности острова Хийумаа, в деревне Калана, ждет нового владельца необычный передвижной дом. Трейлер, обитый снаружи старыми досками, имеет весьма своеобразный вид, но неприхотливый человек сочтет, что этот дом на колесах вполне пригоден для жизни.

Трейлер.

ФОТО: KV.EE

Будущему владельцу придется транспортировать дом на новое место. В мобильном доме два помещения, и он вполне пригоден для ночлега. Там есть кухонный уголок, телевизор, письменный стол и спальное место. Также имеется душевая. 

Трейлер.

ФОТО: KV.EE

В наличии также электропроводка и возможность подключения к канализации. Впридачу к передвижному дому отдается и прилегающая к нему дощатая терраса. 

Продавец хочет получить за трейлер 6 600 евро.

С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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