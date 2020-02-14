Видео ⟩ Российский военный сделал предложение возлюбленной с помощью танков

На нем танки T-72B3 формируют сердце на заснеженном военном полигоне "Алабино", недалеко от Москвы. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

A lieutenant from the 2nd Guards Taman Motorized Rifle Division proposed to his girlfriend with the help of T-72B3 tanks, which formed a heart. She said yes, but she was also surrounded by a company of tanks so ¯\_(ツ)_/¯.https://t.co/zwKMoEZ76D pic.twitter.com/V5SzYdFON2 — Rob Lee (@RALee85) February 14, 2020

Две танковые роты выстроились на поле в форме сердца. Военный Денис Казанцев провел свою возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил выйти за него. Она ответила ему согласием.