Пт, 14.02.2020
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Видео ⟩ Российский военный сделал предложение возлюбленной с помощью танков

Vene sõdur võttis abieluettepaneku tegemisel appi 16 tanki T-72B3.

ФОТО: twitter

Российский солдат сделал своей любимой предложение руки и сердца. Чтобы предложение выглядело более эффектно, жених прибег к помощи сослуживцев и 16-и танков. 

На нем танки T-72B3 формируют сердце на заснеженном военном полигоне "Алабино", недалеко от Москвы. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Две танковые роты выстроились на поле в форме сердца. Военный Денис Казанцев провел свою возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил выйти за него. Она ответила ему согласием.

Отмечается, что боевые машины выполнили очень сложную фигуру вождения, ее не умеют строить даже экипажи, которые исполняют танковый балет. Паре предложили пожениться летом, когда будет проходить «Танковый биатлон».

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