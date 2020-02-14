Видео ⟩ Российский военный сделал предложение возлюбленной с помощью танков

Российский солдат сделал своей любимой предложение руки и сердца. Чтобы предложение выглядело более эффектно, жених прибег к помощи сослуживцев и 16-и танков.
На нем танки T-72B3 формируют сердце на заснеженном военном полигоне "Алабино", недалеко от Москвы. Видео опубликовал телеканал "Звезда".
A lieutenant from the 2nd Guards Taman Motorized Rifle Division proposed to his girlfriend with the help of T-72B3 tanks, which formed a heart. She said yes, but she was also surrounded by a company of tanks so ¯\_(ツ)_/¯.https://t.co/zwKMoEZ76D pic.twitter.com/V5SzYdFON2— Rob Lee (@RALee85) February 14, 2020
Две танковые роты выстроились на поле в форме сердца. Военный Денис Казанцев провел свою возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил выйти за него. Она ответила ему согласием.
Отмечается, что боевые машины выполнили очень сложную фигуру вождения, ее не умеют строить даже экипажи, которые исполняют танковый балет. Паре предложили пожениться летом, когда будет проходить «Танковый биатлон».