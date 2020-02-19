В Эстонии еще один ребенок стал жертвой педофила: там, где этого меньшего всего ожидали

«Как бы это мерзко не было, но и в нашей маленькой общине происходят случаи педофилии», - говорит руководитель службы по защите детей волостной управы Сааремаа Аннели Тыру. Один такой случай произошел на Сааремаа и в прошлом году, говорится в статистике преступлений, составленной Министерством юстиции, пишет Saarte Hääl.
«Жертвой преступлений становятся как приемные, так и собственные дети, - рассказывает Тыру, добавляя, что все случаи, которые доходят до полиции, не всегда произошли только что. - Все чаще ребенок начинает говорить о ненадлежащем сексуальном обращении только тогда, когда чувствует, что преступник ему больше напрямую не угрожает – когда он повзрослел и уехал из дома».
В прошлом году на Сааремаа также было возбуждено пять уголовных дел в изготовлении и распространении детской порнографии. Также полиция занималась одним случаем, который касался торговли людьми с целью эксплуатации несовершеннолетнего.
По словам Аннели Тыру, полиция и организации по помощи детям и помощи в кризисных ситуациях обязаны сообщать о попавших в беду или нуждающихся в помощи детях местной службе по защите детей. Поэтому все касающиеся несовершеннолетних случаи доходят до отдела по защите детей.
Хотя годом ранее, согласно статистике, не было зарегистрировано на Сааремаа ни одного случае педофилии, это не значит, что этих случаев не было. Организации по помощи жертвам и на Сааремаа занимаются просветительской деятельностью и организацией мероприятий для предотвращения сексуального насилия в отношении детей. Это дает свои результаты.
«Хорошо, что в обществе стали больше говорить о направленных против детей преступлениях и люди начали больше обращать внимание на указывающие на преступление знаки», - говорит Тыру, уточняя, что даже одно направленное против ребенка преступление – это уже слишком много.
Ребенком, который стал жертвой ненадлежащего сексуального обращения, занимаются как местная служба по защите детей, так и Министерство социальный дел, представители которого посещают Сааремаа каждый месяц. Департамент социальных дел предлагает для помощи ребенку, который стал жертвой или есть подозрения, что в отношении него применялось ненадлежащее сексуальное обращение, различные услуги, в рамках которых специалисты (работники службы по защите детей, полицейский, прокурор, психолог) оценивают состояние ребенка и необходимость дальнейшей помощи, а также проводят следственные мероприятия для решения инцидента. Служба по защите детей самоуправления в свою очередь предлагает ребенка и его семье консультацию и лечение.