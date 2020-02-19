ЧП в Ласнамяэ ⟩ Водитель Opel сбил двух полицейских и скрылся

Сегодня утром около 10:00 на парковочной площадке на улице Кярбери в Таллинне полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.