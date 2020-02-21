Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего 18 февраля из дома в волости Пыльтсамаа в деревне Неанурме 66-летнего Яана.
Насколько сейчас известно, Яан в тот день отправился на автобусе в город Пыльтсамаа, откуда должен был позже вернуться домой, но до сих пор он так дома и не появился. Близкие беспокоятся, поскольку раньше он так надолго не пропадал.
«Полиция проверила медицинские учреждения, места содержания под стражей, дома друзей и знакомых Яана, но его пока так и не удалось найти. Работа продолжается, чтобы получить дополнительную информацию, куда он мог пойти и может ли его жизни угрожать опасность», - говорит участковый Иво Саарела.
На Яане был серый свитер и черная кожаная куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги и черная кепка.
Полиция просит всех, кто видел Яана или знает, где он находится, просит позвонить по телефону 5235097, 112 или написать на адрес электронной почты ivo.saarela@politsei.ee.