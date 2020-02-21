Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Насколько сейчас известно, Яан в тот день отправился на автобусе в город Пыльтсамаа, откуда должен был позже вернуться домой, но до сих пор он так дома и не появился. Близкие беспокоятся, поскольку раньше он так надолго не пропадал.

«Полиция проверила медицинские учреждения, места содержания под стражей, дома друзей и знакомых Яана, но его пока так и не удалось найти. Работа продолжается, чтобы получить дополнительную информацию, куда он мог пойти и может ли его жизни угрожать опасность», - говорит участковый Иво Саарела.

На Яане был серый свитер и черная кожаная куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги и черная кепка.