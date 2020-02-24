ВОЗ: пик эпидемии коронавируса пройден

По его словам, сегодня совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.