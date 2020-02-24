Пн, 24.02.2020
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ВОЗ: пик эпидемии коронавируса пройден

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По его словам, сегодня совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК. А уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.

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