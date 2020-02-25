Таллиннская жемчужина: уникальный объект в Старом городе ищет нового хозяина

Летом из утопающего в зелени идиллического внутреннего дворика открывается уникальная панорама на расположенную рядом средневековую крепостную башню Кик-ин-де-Кёк и древнюю городскую стену.

Недвижимость состоит из жилого дома, домика для гостей и надворных построек различного назначения. Общая площадь объекта - 310 квадратных метров.

Недвижимость в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Первые упоминания об объекте сделаны еще в 1661 году: они касались расположенного на участке маленького дома. В 1820 году участок уже существовал как самостоятельная единица, на которой находилось два здания. Сохранились проекты перестройки архитектора Х. Йохансона, по которым в период с 1928 по 1931 год было проведено строительство мансардного этажа дома, сооружение нового подъезда вместо наружной лестницы, ведущей на второй этаж здания.

Недвижимость в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Площадь жилого дома - 249,34 м2. На первом этаже находятся гостиная, кухня, столовая и туалет. На втором этаже - кабинет, две спальни и две ванных. На мансардном этаже еще одна спальня с ванной и гардеробной. В подвале - винный погреб площадью 18 м2.

Недвижимость в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Гостевой домик имеет площадь 33,5 м2. В нем находятся просторный свит с камином и ванная. В соответствии с проектом по перестройке зданий дополнительно можно построить мансардный этаж размером 25 м2.

Недвижимость в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Подсобное строение представляет собой одноэтажное здание с навесом. В нем находятся техническое помещение с отдельным входом и тепловой узел. В помещении под навесом - уютная летняя кухня с камином.

Недвижимость в Старом городе. ФОТО: KV.EE