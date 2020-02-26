До и после: как переделать спальню с помощью советов дизайнера

Обычно спальня – это та комната в доме, которую, как правило, хозяева не желают показывать другим людям. Согласно результатам проведенного IKEA опроса о качестве сна, каждый второй житель Эстонии признал, что он не пустил бы гостей в свою спальню. С другой стороны, 80% респондентов подтвердили, что спальня – одно из самых важных помещений в доме, важнее кухни (75%) и ванной комнаты (74%).

Спальня – не склад

Зачастую в спальне складируют вещи, которые не помещаются в другие комнаты. Кроме того, туда же ставят старую мебель, которая больше для других комнат не подходит.

Спальня ДО. ФОТО: Ikea

«Люди привыкли тратить большую часть денег на обстановку тех помещений, которые показывают другим. Самым важным считается инвестировать средства в обстановку гостиной. При этом спальне уделяется меньше всего внимания и в нее инвестируют меньше средств. Именно поэтому в ней зачастую используют старую мебель, которая осталась от других комнат. Разные узоры, стили и цвета мебели и аксессуаров создают хаотичный вид», – объяснил дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

Он привел пример, как мебель, которая сочетается по стилю и цвету, полностью меняет общий вид комнаты. «При выборе мебели и цвета для комнаты рекомендуется повторять пару основных цветов в элементах обстановки. Стоит выбрать один-два основных цвета, к которым, чтобы создать целостное интерьерное решение, добавить для акцента яркие аксессуары», – сказал Римкус.

Спальня после ФОТО: Ikea

Он добавил, что в данном случае цветовую гамму спальни определили новая кровать и телевизор владельцев, которые они пожелали оставить в комнате. Новые затемняющие шторы были выбраны в тон кровати, а некоторые аксессуары черного цвета – в тон телевизору. Также добавили нейтральные цвета – белый и серый, чтобы фон позволял выделяться другим цветам.

Неправильный размер мебели

Размеры мебели – это еще один аспект, который стоит принять во внимание, выбирая обстановку для спальни. По словам дизайнера интерьера, большинство людей выбирают мебель поменьше, думая, что так комната будет казаться более просторной. Но на самом деле эффект зачастую совершенно обратный.

Спальня ДО. ФОТО: Ikea

«Люди избегают покупки мебели правильного размера, поскольку боятся, что так в комнате останется мало пространства. Вместо этого они выбирают несколько небольших предметов мебели, пытаясь разместить все вещи в них и на них. Обычно это приводит к беспорядку, который в свою очередь, становится причиной того, что комната кажется меньше, чем на самом деле, и возникает ощущение, что она забита вещами», – сказал Римкус.