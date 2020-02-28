Грипп в Эстонии забрал еще одну жизнь

Первые жертвы гриппа умерли на позапрошлой неделе. По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, с начала сезона были госпитализированы 345 пациентов, причем более половины (51,3 процента) из тех, кто нуждался в госпитализации - это дети и подростки до 19 лет.

Обзор тяжелых случаев гриппа, требующих интенсивной терапии, основан на данных Западно-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.

Лабораторно было подтверждено 246 случаев гриппа по всей Эстонии, 154 из которых были вирусами гриппа A и 92 — группы B.

По словам главного специалиста центра по гриппу при Департаменте здравоохранения Ольги Садиковой, интенсивность заболевания гриппом по-прежнему низкая, но географически обширная. На прошлой неделе число заболевших выросло на десять процентов. Число случаев заболевания снизилось только в возрастной группе детей от 0 до 4 лет. В других возрастных группах наблюдается рост заболеваемости, в том числе среди людей пожилого возраста количество заболевших выросло на 62 процента.