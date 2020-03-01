Сирия сообщила об уничтожении Турцией двух военных самолетов

Ранее в соцсетях и СМИ курсировала неподтвержденная информация об уничтожении в Идлибе некоего самолета. В частности, сирийские государственные СМИ сообщили о сбитом турецком беспилотнике в районе города Саракиб в провинции Идлиб и одновременно опровергли данные об уничтожении правительственного самолета Сирии, которые ранее опубликовало турецкое агентство Anadolu.

Тем временем представители сирийской оппозиции в соцсетях сообщили о том, что был сбит военный самолет, принадлежащий либо войскам Асада, либо ВКС России. В Москве опровергли информацию о том, что на северо-западе Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ, передает Deutsche Welle.

В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об успешном начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада. Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил он турецкому агентству Анадолу. Вместе с тем Акар подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске. "Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.

Между тем сирийское агентство САНА сообщило о закрытии воздушного пространства над северо-западом Сирии, в особенности над провинцией Идлиб, для авиасообщения и беспилотников. "Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - указывает агентство.