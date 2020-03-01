Галерея ⟩ Решили проверить на прочность: два грузовика перекрыли движение на мосту

Сегодня, 1 марта, днем на мосту Кесклинна в Пярну можно было наблюдать необычную картину: мост заняли два грузовика и за этим пришли понаблюдать десяток людей. Так проходит очередное исследование несущей способности моста, пишет Pärnu Postimees.
Профессор Института строительства Таллиннской высшей технической школы Мартти Кийса сказал, что вес одного заехавшего на мост грузовика примерно 30 тонн.
Таким образом, на мосту около 60 тонн и геодезисты начали замерять, как сооружение на это отреагирует.
По словам советника по СМИ Пярнуской горуправы Теэта Россааре, вес грузовиков не превышает 70 процентов несущей способности моста, поэтому нет оснований бояться, что мост из-за нагрузки деформируется.
Помимо моста, для движения закрыт перекресток Таллиннского шоссе, улицы Яннсени и Ряэма, а также участок до моста Кесклинна. На другую сторону реки можно проехать по мосту Папинийду.
Для пешеходов открыт тротуар со стороны моря, однако стоять на нем и наблюдать за проведением исследования нельзя.
Вновь мост будет открыт для движения в 18 часов.