Галерея ⟩ Решили проверить на прочность: два грузовика перекрыли движение на мосту

Профессор Института строительства Таллиннской высшей технической школы Мартти Кийса сказал, что вес одного заехавшего на мост грузовика примерно 30 тонн.

Таким образом, на мосту около 60 тонн и геодезисты начали замерять, как сооружение на это отреагирует.

По словам советника по СМИ Пярнуской горуправы Теэта Россааре, вес грузовиков не превышает 70 процентов несущей способности моста, поэтому нет оснований бояться, что мост из-за нагрузки деформируется.

Помимо моста, для движения закрыт перекресток Таллиннского шоссе, улицы Яннсени и Ряэма, а также участок до моста Кесклинна. На другую сторону реки можно проехать по мосту Папинийду.

Для пешеходов открыт тротуар со стороны моря, однако стоять на нем и наблюдать за проведением исследования нельзя.