Ценам на нефть грозит хаос: Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти

Причиной такого решения называется срыв сделки между РФ и ОПЕК.

По данным источников агентства, в апреле королевство намерено нарастить добычу нефти с нынешних 9,7 млн б/с до более чем 10 млн б/с, что в реалиях нефтяного рынка "эквивалентно объявлению войны", а если потребуется - выше рекордных 12 млн б/с.

Кроме того, Эр-Рияд в субботу предложил некоторые виды своей сырой нефти по значительно более низкой цене - ниже на 6-8 долларов за баррель - покупателям во всех регионах. Официально о скидках планируется объявить в понедельник.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco предложила нефть марки Arab Light нефтеперерабатывающим предприятиям в северо-западной Европе со скидкой в восемь долларов за баррель. Опрошенные Bloomberg трейдеры считают, что цель такого шага - помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе и вернуть за стол переговоров по сделке ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ работало с января 2017 года, неоднократно продлевалось. На переговорах в Вене в пятницу Россия и ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года истекают 31 марта.

6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. Российский министр энергетики Александр Новак, выходя с заседания, объявил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи".