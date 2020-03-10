Подросток на велосипеде и в наушниках попал под поезд

Инцидент имел место в 9.13 рядом со зданием номер 4 по улице Вяйке каар. Ехавший на велосипеде 17-летний юноша был сбит направлявшимся из Тарту в сторону Валга тепловозом. На данном пешеходном переходе через железнодорожные пути запрещено движение на велосипеде.